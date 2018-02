NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Glencore nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Das Jahr 2017 sei stark verlaufen für den Bergbaukonzern und Rohstoff-Händler, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn im Handel mit Rohstoffen und Agrarprodukten sowie die vorgeschlagene Dividende seien höher als erwartet ausgefallen./ck/la

Datum der Analyse: 21.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN JE00B4T3BW64

AXC0141 2018-02-21/11:42