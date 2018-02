Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. An einem unterschiedlichen Abschneiden zwischen dem alten Kerngeschäft und neuen Cloud-Lösungen dürfte sich so schnell nichts ändern, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es scheine aber, als ob der Markt zu pessimistisch auf das gestandene Geschäft blickt./tih Datum der Analyse: 21.02.2018

