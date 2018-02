FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz sinkender Dieselverkäufe hält Porsche an dem Selbstzünder fest. Der neue Cayenne, der seit Ende 2018 mit einem Benzinmotor verfügbar ist, soll künftig ebenfalls mit einem Dieselaggregat zu kaufen sein, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Beim Panamera, den die Volkswagen-Tochter seit Mitte 2017 als Hybrid produziert, sei noch nicht entschieden, ob er ebenfalls mit Dieselmotor angeboten werde. Angesichts immer weiter sinkender Dieselverkäufe in Europa und drohender Fahrverbote prüfen zahlreiche Hersteller, den Dieselmotor in künftigen Modellen nicht mehr anzubieten.

Bei Porsche sei beispielsweise die Nachfrage nach Hybriden beim Panamera sehr hoch. Porsche-Chef Oliver Blume hatte im Herbst gesagt, dass man sich alle Optionen offen halten und einzelne Produktentscheidungen so spät wie möglich treffen wolle. Einfluss auf die weiteren Planungen wird das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig am Donnerstag haben. Dann soll über Dieselfahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart entschieden werden. Das Urteil wird über den Einzelfall hinaus breit ausstrahlen und könnte dem Diesel in Deutschland einen weiteren Schlag versetzen.

