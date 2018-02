Lieber Leser,

die Indus Holding Aktie gilt als Alternative zum MDAX-Index, denn Indus investiert in deutsche Mittelstandsunternehmen, vorwiegend aus der Industriebranche. Seit dem Tief infolge der großen Finanzkrise hat die Aktie eine Aufwertung von über 700 % verzeichnet. Der MDAX Index gewann in diesem Zeitraum ca. 585 %. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie seit etwa Mitte des vergangenen Jahres den langfristigen Aufwärtstrend korrigiert, fand allerdings Unterstützung an der unteren ... (David Iusow)

