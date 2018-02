Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Auf dem Radar: SanochemiaPer gestern folgende Werte: In der Wochensicht liegt die Aktie um 60,87% im Plus, in der Monatssicht 141,83% im Plus, ytd 159,1% im Plus. Der höchste Tagesgewinn 2018 stammt vom 20.02. mit 16,35%, der grösste Verlust vom 26.01. mit -4,95%. Den stärksten Umsatz gab es am 20.02. mit 106.655, den schwächsten am 16.01. mit 700 Stücken. Kann das so weitergehen? Heute zunächst nicht ...- aktuelle Indikation: 3.09/ 3.14- Veränderung zu letztem SK: -15.95% Auf dem Radar: OMVWie gehts der Aktie nach den Zahlen (siehe Zusammenfassung von Christine Petzwinkler im nächsten gabb-Block). Die OMV war an ihren jüngsten 9 Berichtstagen jedenfalls 6x...

