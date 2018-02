IRW-PRESS: Glance Technologies Inc.: Glance Pay Update zur Expansion

Glance Pay Update zur Expansion

21. Februar 2018 / Vancouver, B.C. - Glance Technologies Inc. (CSE: GET: CN / OTCQB: GLNNF / FKT: GJT) freut sich, die Unterzeichnung von mittlerweile 350 Stellen für den Gebrauch der Glance Pay App bekanntgeben zu können, darunter mehr als ein Dutzend US-amerikanische Stellen vor der geplanten Expansion in die USA. Allein auf dem Marktplatz Toronto wuchs die Anzahl der unterzeichnenden Stellen seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent an.

In diesem Monat wird Glance Pay in der Restaurants Canada Show auftreten, Kanadas größte Fachveranstaltung für die Gastronomie, bevor es im Laufe des Jahres in Richtung Süden geht, zu weiteren Fachveranstaltungen, Branchenevents und US-amerikanischen Markteinführungen.

Die Fortführung unserer gezielten Wachstumsstrategie auf den kanadischen und US-amerikanischen Marktplätzen und unsere kontinuierliche Expansion ist eine Bestätigung für unser 360°-Leistungsversprechen und die Stärke der Lösung von Glance für verschiedene Schwachpunkte der Industrie, kommentiert Paola Ashton, Vice President of Business Development bei Glance Pay. Unser Markenbewusstsein aufbauen und unsere branchenführende Lösung für Mobilfunkzahlungen unter Beweis stellen, das bleiben unsere Hauptschwerpunkte für 2018.

Über Glance Technologies Inc.

Glance Technologies besitzt und betreibt Glance Pay, ein fortschrittliches Zahlungssystem, das die Art und Weise, wie Smartphone-Nutzer entscheiden, wo sie einkaufen, Waren und Dienstleistungen bestellen, Zahlungen durchführen, digitale Belege abrufen, digitale Angebote einlösen, tolle Belohnungen erhalten und mit Händlern interagieren, revolutioniert. Glance bietet zielgerichtetes In-App Marketing, geo-orientierte digitale Coupons, Kunden-Feedback, Händlernachrichten und individuelle Belohnungsprogramme. Das mobile Zahlungssystem Glance Pay umfasst eine eigene Technologie, einschließlich Nutzer-Apps, die für die Betriebssysteme iOS (Apple) und Android kostenlos heruntergeladen werden können, eine Händler-Manager-App sowie eine umfassende Technologie mit einem ausgeklügelten Betrugsschutz und einer blitzschnellen Zahlungsverarbeitung. Glance hat vor kurzem auch eine End-to-End-Blockchain-Lösung mit einem Belohnungssystem auf Basis von Kryptowährungen gekauft, die derzeit in die Glance Pay-App eingebunden wird.

Weitere Informationen über Glance erhalten Sie auf www.glance.tech.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations 1-866-258-1249 investors@glancepay.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie können, glauben, denken, erwarten, explorieren, erweitern, könnte, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, planen, verfolgen, potenziell, sollte, wird und ähnlichen Ausdrücken, zu erkennen oder sind solche, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und der daraus resultierenden potenziellen Auswirkungen finden Sie im Firmenprofil von Glance auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com. Glance weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Glance bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Solchen zukunftsgerichteten Informationen sollte nicht vorbehaltslos vertraut werden, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Insbesondere besteht die Möglichkeit, dass Glance mit der Entwicklung seiner geplanten Kryptowährung keinen Erfolg hat oder dass die Kryptowährung keine ausreichende Unterstützung erhält, um erfolgreich zu sein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42493 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42493&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37679 01018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3767901018

AXC0147 2018-02-21/12:01