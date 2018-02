Hannover - Die EIB und die niederländische ING Groep NV haben sich darauf geeinigt, in den kommenden drei Jahren gemeinsam grüne Projekte im Bereich der Schifffahrt mit insgesamt EUR 300 Mio. zu unterstützen, so Mario Gruppe, CIIA, und Norman Rudschuck, CIIA von der Nord LB.Beide Partner möchten jeweils EUR 150 Mio. zu entsprechenden Projekten beisteuern. Dabei stünden Investitionen im Mittelpunkt, die helfen würden, die Schiffsemissionen zu verringern und ältere Schiffe mit moderner - grüner - Technologie auszustatten. Die Investoren sollten in diesem Rahmen eine Unterstützung ihrer Finanzierungs-konditionen erhalten.

