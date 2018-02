Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für HeidelbergCement nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. An seinen Zweifeln bezüglich der Jahresziele 2018 habe sich nichts geändert, schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kostendruck steige und die Synergieeffekte nähmen ab, so der Experte. Er hält es für zu früh, um wieder in die Aktien einzusteigen./ag/ajx Datum der Analyse: 21.02.2018

