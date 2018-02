Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz erhöht im Rahmen des

Gesamtarbeitsvertrages mit den Sozialpartnern Syna und dem

Kaufmännischen Verband Schweiz die Gesamtlohnsumme im Geschäftsjahr

2018 um insgesamt 1 Prozent. Für individuelle Erhöhungen werden 0.75

Prozent bereitgestellt, 0.25 Prozent entfallen auf strukturelle

Erhöhungen.



Lidl Schweiz und die Sozialpartner Syna und der Kaufmännische

Verband Schweiz haben im Rahmen der jährlichen Gespräche eine

Erhöhung der Lohnsumme ab März 2018 festgelegt. Die Verteilung der

0.75 Prozent für individuelle Erhöhungen erfolgt gemäss Lohnsystem.

Im Weiteren wird die Zulage für die Funktion der Filialassistenz

erhöht, sowie eine Anpassung der Tariftabellen in den Kantonen

Fribourg, Neuchâtel, Jura, Solothurn, Tessin, Wallis und Waadt

vorgenommen. Die verbleibenden 0.25 Prozent der Erhöhung der

Gesamtlohnsumme werden für Beförderungen und Treueprämien zur

Verfügung gestellt. Die Treueprämie in der Höhe von monatlich 200

Franken wird ab dem 25. Anstellungsmonat ausbezahlt.



Dazu Marco Monego, Chief Human Resources Officer bei Lidl Schweiz:

"Der Detailhandel befindet sich im Wandel und darf sich laufend auf

neue Herausforderungen einstellen. Wir freuen uns, dass wir unsere

Mitarbeitenden auch in diesem Jahr weiterhin an unserem Erfolg

teilhaben lassen und als verlässlicher Arbeitgeber sichere

Arbeitsplätze mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen bieten

können."



Die Sozialpartner zeigen sich mit dem Verlauf der Gespräche

zufrieden. "Wir begrüssen das klare Signal, welches Lidl Schweiz mit

der Lohnsummenerhöhung aussendet, und freuen uns, dass wir auch

dieses Jahr wichtige Anliegen unserer Mitglieder einbringen konnten",

so Karin Oberlin, Leiterin Beruf und Beratung beim Kaufmännischen

Verband Schweiz. Carlo Mathieu, Zentralsekretär bei der Syna, fügt

an: "Dank dieser Lohnvereinbarung wird ein Grossteil der

Mitarbeitenden von einer Lohnerhöhung profitieren."



Der seit 2011 bestehende Lidl-GAV garantiert unter anderem

Mindestlöhne von 4'100 Franken (x13 Monatslöhne) für ungelernte

Mitarbeitende resp. 4'200 Franken für 2-jährig und 4'350 Franken für

3-jährig gelernte Mitarbeitende (die Angaben beziehen sich auf ein

100% Pensum, bei niedrigerem Pensum analog im Verhältnis des

Anstellungsgrades).



Zudem bietet der Lidl-GAV attraktive Anstellungsbedingungen wie

eine Wochenarbeitszeit von 41 Stunden und sehr gute Sozialleistungen

wie beispielsweise den 16-wöchigen Mutterschaftsurlaub, einen

2-wöchigen Vaterschaftsurlaub oder der vollständige Verzicht auf den

Koordinationsabzug in der beruflichen Vorsorge.



Originaltext: LIDL Schweiz

