Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad erwartet für das Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen erheblich über dem Vorjahr liegende Ergebnisse

Frankfurt am Main, den 21. Februar 2018 - Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) erwartet für das Geschäftsjahr 2017, nach Auswertung der vorläufigen Zahlen, erheblich über dem Vorjahr liegende Ergebnisse.

Das (vorläufige) Periodenergebnis des Heliad Konzerns nach Internationalen Financial Reporting Standards (IFRS) hat sich demnach gegenüber dem Vergleichszeitraum um EUR 61,1 Mio. auf EUR 39,1 Mio. erheblich verbessert. Ebenfalls erheblich verbessert hat sich das (vorläufige) Periodenergebnis der Muttergesellschaft nach HGB mit EUR 3,4 Mio. (Vorjahr: EUR -2,9 Mio.). Der (vorläufige) Net Asset Value (NAV) je Aktie der Heliad hat sich entsprechend um 45 % von EUR 8,43 auf EUR 12,20 erhöht.

Grund für die sehr guten Ergebnisse sind im Wesentlichen die Zuschreibungen auf den Börsenkurs der FinTech Group AG und die Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an der FinTech Group AG.

Der Jahresfinanzbericht der Heliad wird voraussichtlich am 28.März 2018 unter www.heliad.com in der Rubrik Investor Relations veröffentlicht.

Über Heliad

Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert. Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf Ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on"-Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum.

Weitere Informationen zur Heliad finden Sie unter www.heliad.com.

