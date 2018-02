Bad Marienberg - Der Rückgang der Gründungstätigkeit in Deutschland setzt sich überraschend stark fort, so die KfW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Lediglich 557.000 Gründer haben sich im Jahr 2017 selbständig gemacht.

Den vollständigen Artikel lesen ...