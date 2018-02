Die Deutsche Bank baut wegen des Brexits Schritt für Schritt ihr Geschäft in London zurück. Kunden werden nun ins Frankfurter Computersystem übertragen.

Die Deutsche Bank geht den nächsten Schritt an, um sich auf den EU-Austritt Großbritanniens vorzubereiten: Das Institut hat am Mittwoch damit angefangen, ihre etwa 20.000 institutionellen Kunden im Wertpapierhandel, die bislang in London betreut werden, in ihre Computersysteme in Frankfurt umzubuchen. Damit werde man sicherstellen, ...

