Anhaltendes Momentum bei der Baumot AG (WKN: A2DAM1): Der Abgasspezialist erfährt derzeit reichlich Rückenwind durch zahlreiche Berichte über anstehende Nachrüstverpflichtungen von Bussen und PKWs. Insbesondere auch der Diesel-Skandal in Deutschland spielt dem Unternehmen hierbei in die Karten.

Wir hatten die Baumot-Aktie in unserem letzten Newsletter auf dem Börsenradar platziert und eine spannende Woche in Aussicht gestellt. Tatsächlich ging es für die ehemalige Twintec in der Folgezeit unter verstärkter Nachfrage um rund +30% weiter in die Höhe. Von seinem 52-Wochen-Hoch bei knapp 3 Euro ist das Papier noch ein gutes Stück entfernt - kann diese Marke nun in Angriff genommen werden?

