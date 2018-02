MorphoSys hat gleich zu Beginn der Woche gute Nachrichten veröffentlicht. Die Reaktion der Anleger fiel positiv aus. Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR stehen in nächster Zeit auch noch weitere Meldungen von MorphoSys an. Die Expertin verweist unter anderem auf die Jahreszahlen am 13. März. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Medigene und Vertex. Die komplette Sendung finden Sie hier.