- Bereits in der Nacht vom 25. auf den 26. März parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar - Zwölf neue Episoden immer wahlweise im englischen Original oder auf Deutsch - Ab 26. März immer montags um 21.15 Uhr auf Sky Atlantic HD - Hochkarätig besetzt mit "Homeland"-Star Damian Lewis, Paul Giamatti ("Sideways", "Barney's Version") und Gaststar John Malkovich - Staffeln eins und zwei auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar



Das Duell zweier skrupelloser Machtmenschen im Wallstreet-Milieu geht in die dritte Runde: Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti) und der Hedgefonds-Milliardär Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) liefern sich erneut einen erbarmungslosen Zweikampf. Den hochklassigen Cast der erfolgreichen Showtime-Serie verstärkt der zweifach oscarnominierte John Malkovich. Staffel drei der Serie startet parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 25. auf den 26. März exklusiv auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand sowie am 26. März auf Sky Atlantic HD. Die zwölf neuen Episoden sind immer montags um 21.15 Uhr zu sehen, wahlweise im Original oder auf Deutsch. Die beiden vorherigen Staffeln stehen auf Sky Box Sets auf Abruf bereit.



Über "Billions":



In der dritten Staffel finden sich Chuck Roades (Giamatti) und Bobby Axelrod (Lewis) in einer Welt wieder, die sich um ihre Achse verschoben hat. Noch immer sind beide entschlossen, die Karriere des anderen zu zerstören. Zudem bekommen sie es mit neuen Gegnern zu tun - und müssen um ihr eigenes Überleben kämpfen. Da Chucks Ehefrau Wendy (Maggie Siff) als Motivations-Psychologin in Bobbys Firma beschäftigt ist, befindet sie sich in einer gefährlichen Situation, die sie letztendlich zu einer Entscheidung führt, die ihr Leben unwiderruflich verändern könnte. Für alle Charaktere geht es um Geld, Macht, Gerechtigkeit und Rache. Das gilt auch für die anderen Stars, darunter Malin Akerman, Toby Leonard Moore, David Costabile, Condola Rashad, Asia Kate Dillon und Jeffrey DeMunn. Clancy Brown ist als Waylon "Jock" Jeffcoat zu sehen. Der neue Generalstaatsanwalt hat es faustdick hinter den Ohren - und ein ernsthaftes Interesse an den Machenschaften von Chuck und Bobby.



Der Emmy-Gewinner und zweifach oscarnominierte John Malkovich verkörpert den russischen Milliardär Grigor Andolov. "John spielte schon in unseren ersten beiden Spielfilm-Produktionen 'Rounders' und 'Knockaround Guys'mit, mit ihm verbindet uns eine langjährige kreative Geschichte. Wir freuen uns riesig über die erneute Zusammenarbeit", so die "Billions"-Schöpfer und Produzenten Brian Koppelmann und David Levien.



Facts:



Originaltitel: "Billions", Dramaserie, USA 2017, 3. Staffel, 12 Episoden à ca. 60 Min., Regie: Colin Bucksey u.a. Serienschöpfer und ausführende Produzenten: Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin. Darsteller: Paul Giamatti, Damian Lewis, John Malkovich, Maggie Siff, Malin Akerman, David Costabile, Kelly AuCoin.



Ausstrahlungstermin:



Die Staffeln eins und zwei sind derzeit auf Sky Box Sets über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Zudem zeigt Sky Atlantic HD beide Staffeln als Marathon - am 17./18.3.2018 mit jeweils sechs Episoden ab 20.15 Uhr, Staffel zwei am 24./25.3.2018 mit jeweils sechs Episoden ab 20.15 Uhr. Staffel drei in der Nacht vom 25. auf den 26.3.2018 auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand sowie ab dem 26.3.2018 um 21.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.



