Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen für das vierte Quartal und einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Auf bereinigter Basis seien die Erwartungen verfehlt worden und neue Aktienrückkäufe habe es auch nicht gegeben, zeigte sich Analyst Rohith Chandra-Rajan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eher enttäuscht vom Abschneiden der britischen Bank. Die Umsatzaussichten seien aber ermutigend, was vom Konsens erst noch eingearbeitet werden müsse./tih/ck Datum der Analyse: 21.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0093 2018-02-21/14:17

ISIN: GB0005405286