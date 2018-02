Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Auch eine Verlustvortragsverwertungsgeschichte. Hier hat aber alles Hand und Fuß, die Windkraftanlagen blühen in voller Pracht auf unseren Feldern. Sie erwirtschaften die Gewinne, die zum Großteil mit den Verlustvorträgen der ehemaligen Eybl International ausgeglichen werden können. Im Gegensatz zu Hr. Kovats möchte Dr. Fries die etwa 2% Kleinaktionäre auch am neuen Leben dieser AG teilhaben lassen, samt Ernten der Früchte, das spürt man, und das ist erfreulich. Die Hauptversammlung am 20.2.2018 beschloss leider die Umstellung auf Namensaktien, das war auch der einzige Tagesordnungspunkt mit Gegenstimmen, sonst herrschte überall Harmonie. Es wird Namensaktien geben, die mit...

