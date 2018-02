Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaft der Eurozone trotz Abschwächung mit hoher Schlagzahl

Das Wachstum in der Eurozone ist im Februar trotz einer Abschwächung hoch geblieben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 57,5 Zähler von 58,8 im Vormonat, wie IHS Markit im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 58,5 Punkte vorhergesagt.

Allianz: Euroraum-Wachstum bleibt stark

Die Allianz rechnet nach Veröffentlichung unerwartet schwacher Einkaufsmanagerindexdaten für den Euroraum nicht mit einer markanten Wachstumeintrübung. "Die heutigen Stimmungsindikatoren lassen für den Euroraum im Startquartal 2018 eine annähernd so kräftige BIP-Verlaufsrate wie im Schlussquartal 2017 erwarten", schreibt Volkswirtin Katharina Uthermöhl in einem Kommentar. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums war im vierten Quartal um 0,6 Prozent gestiegen.

Deka: Euroraum-BIP steigt im 1Q um 0,6 Prozent

Die Dekabank sieht im unerwartet deutlichen Rückgang der Euroraum-Einkaufsmanagerindizes im Februar keinen Vorboten einer Konjunkturabschwächung. "Mit den bisherigen Daten der Einkaufsmanagerindizes aus dem Januar und Februar deutet sich keine Verlangsamung der Konjunkturdynamik an. Wir rechnen für das erste Quartal weiterhin mit einem BIP-Wachstum im Euroraum von 0,6 Prozent", schreibt Ökonom Christian Melzer in einem Kommentar.

Deutsche Wirtschaft wächst stark trotz PMI-Rückgang

Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar abgeschwächt. Insgesamt blieb die Dynamik aber auf einem hohen Niveau. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 57,4 Zähler von 59,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert der Einkaufsmangerindex (PMI) ein Wachstum.

Biergärten und Fanmeilen dürfen zur WM Spiele länger übertragen

In Biergärten und Fanmeilen dürfen die Fußballspiele während der Weltmeisterschaft im Sommer bis in die Nacht hinein im Freien gezeigt werden. Die Bundesregierung lockerte am Mittwoch die Lärmschutzverordnung für das Fußballturnier. Mit der Regelung sind Übertragungen auf Großleinwänden auch nach 22.00 Uhr erlaubt und damit auch der Verkauf von Bier, Brezeln und Würstchen gesichert.

CDU-Wirtschaftsrat warnt vor Diesel-Urteil vor massivem Wertverlust

Der CDU-Wirtschaftsrat hat vor der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts am Donnerstag über Diesel-Fahrverbote vor einem massiven finanziellen Schaden für Dieselbesitzer gewarnt. "Millionen Fahrzeuge verlieren durch Diesel-Fahrverbote per Stichtag massiv an Wert", sagte Wirtschaftsrat-Generalsekretär Wolfgang Steiger.

China bleibt Deutschlands wichtigster Handelspartner

China ist im vergangenen Jahr Deutschlands wichtigster Handelspartner geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden nach vorläufigen Ergebnissen Waren im Wert von 186,6 Milliarden Euro zwischen Deutschland und der Volksrepublik China gehandelt (Exporte und Importe). Damit war die Volksrepublik China im Jahr 2017 zum zweiten Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner.

EZB teilt bei Dollar-Tender 67 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 67 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 61 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,91 (zuvor: 1,92) Prozent.

Venezuela meldet "guten Start" bei Verkauf von Kryptowährung

Venezuela hat eine positive Bilanz des Starts seiner eigenen Kryptowährung gezogen. Allein in den ersten 20 Stunden des Vorverkaufs der Währung Petro habe die Regierung "Kaufabsichten" von 735 Millionen Dollar (knapp 597 Millionen Euro) erhalten, sagte Präsident Nicolas Maduro bei einer Pressekonferenz. "Wir halten das Geld schon jetzt in den Händen, in Petro", sagte er. "Wir starten gut."

Dark Pools machen Digitalwährungen weniger transparent

Kryptowährungen sollten ein transparentes Finanzsystem schaffen, das nicht auf blindem Vertrauen basiert. Doch wie passen die Dark Pools für Bitcoins in dieses Bild, die gerade eingerichtet werden? Republic Protocol, eine Firma aus Singapur, hat gerade 35.000 Ether (27,4 Millionen Euro) von einigen der weltgrößten Krypto-Hedgefonds eingesammelt, um einen Dark Pool für Digitalwährungen zu finanzieren. Dort sollen Investoren große Summen an Bitcoin und Ethereum handeln können, ohne den Markt zu bewegen.

