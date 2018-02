Bad Marienberg - Niedersachsen ist das Bundesland, das prozentual am stärksten betroffen wäre von einem Zulassungsverbot von Verbrennungsmotoren. Das geht aus Schätzungen des ifo-Instituts hervor. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Demnach hängen 16 Prozent der Industrie-Arbeitsplätze in Niedersachsen an der Produktion von Motoren und Komponenten wie Kühlern, Getrieben oder Abgas-Anlagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...