WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP will seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie zahlen. Das ist eine Erhöhung um 15 Cent, wie das Dax -Schwergewicht am Mittwoch mitteilte. Die Aktionäre müssen dem Vorschlag der Geschäftsführung im Rahmen der Hauptversammlung noch zustimmen. Zudem will SAP die Dividendenpolitik ändern und künftig 40 Prozent oder mehr des Konzerngewinns nach Steuern an die Anleger ausschütten. Im vergangenen Jahr war der Gewinn um 12 Prozent auf 4,1 Milliarde Euro gestiegen. Davon sollen nun 41 Prozent an die Aktionäre fließen./men/jha/

