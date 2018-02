Der Softwarekonzern SAP will künftig einen höheren Anteil seines Jahresgewinns an die Aktionäre ausschütten. Rund 40 Prozent des Nachsteuer-Gewinns oder mehr sollten in Zukunft als Dividende an die Aktionäre fließen, teilte SAP am Mittwoch mit. Bisher hatte die Ausschüttungsquote bei 35 Prozent oder mehr gelegen.

