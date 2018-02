IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. veröffentlicht IP60 Ergebnisse und operatives Update

Saturn Oil & Gas Inc. veröffentlicht IP60 Ergebnisse und operatives Update

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 21. Februar 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut ein Update zu den beiden horizontalen Viking Bohrungen aus Dezember 2017 bekanntzugeben. Des Weiteren gibt das Unternehmen Informationen zu dem aktuellen Bohrprogramm und der jüngsten Akquisition von Öl-Rechten bekannt.

In Ergänzung zu Saturns Mitteilung vom 11. Januar 2018 haben die beiden ersten horizontalen Bohrungen auch die Erwartungen für die ersten 60 Tage Produktion übertroffen (IP60). Das Bohrloch 101/9-31 produzierte durchschnittlich 116 Barrel pro Tag und das Bohrloch 102/9-31 produzierte im Durchschnitt 111 Barrel pro Tag 36° API Leichtöl.

Als Teil des Q1/2018 Bohrprogramms hat Saturn drei weitere horizontale Viking Bohrungen erfolgreich durchgeführt und fertiggestellt. Alle drei Bohrungen sind diese Woche in Produktion gegangen und die Produktionsdaten der ersten 30 Tage (IP30) werden im kommenden Monat veröffentlicht.

Saturn ist auch erfreut bekanntzugeben, dass das Unternehmen ein erfolgreiches Gebot im Rahmen eines öffentlichen Verkaufs von Öl-Rechten abgegeben hat. Diese Akquisition ermöglicht es Saturn in der Success Formation weiter zu expandieren.

Wir sind erfreut diese Viking Bohrungen in Produktion zu bringen und gespannt auf die ersten Produktionsraten. Zwei dieser Bohrungen sind die ersten horizontalen Viking Bohrungen auf dieser Section und werden das Unternehmen, wie auch die 16 weiteren Stellen für horizontale Viking Bohrungen mit reduziertem Risiko, versorgen, erklärt Scott Newman, COO von Saturn.

Saturn hat 1.700.000 Aktienoptionen zum Bezugspreis von 0,155 CAD pro Aktie für verschiedene Direktoren und Berater des Unternehmens ausgegeben. Gemäß dem Aktienoptionsprogramm des Unternehmens sind die Optionen bis zum 21. Februar 2023 ausübbar und werden innerhalb von 18 Monaten nach der Ausgabe übertragen. Die Ausgabe der Optionen und das Aktienoptionsprogramm des Unternehmens unterliegen der Zustimmung des TSX Venture Exchange.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

