FRANKFURT (Dow Jones)--Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck investiert weitere 40 Millionen Euro in den Aufbau von Herstellungs- und Distributionskapazitäten in Asien. Das Geld fließt innerhalb von zwei Jahren in zwei neue Zentren in Südkorea und Indien sowie in ein Werk in China. Im November 2016 hatte Merck die Investition von 80 Millionen Euro im Bereich Life Science an seinem chinesischen Standort Nantong bekannt gegeben.

Aufgrund der schnell wachsenden Biotechbranche in Südkorea avanciere das Land zu einem der wichtigsten Knotenpunkte für Life Science in Asien, teilte die Merck KGaA mit. Das neue Life-Science-Zentrum in Incheon werde die Versorgung von Kunden mit Merck-Produkten in Südkorea vereinfachen und zudem Kapazitäten für die Herstellung von Zellkulturmedien umfassen. Der Standort werde voraussichtlich im vierten Quartal 2019 voll betriebsfähig sein.

Das neue Zentrum im indischen Mumbai soll 2019 fertiggestellt sein und zu einer weiteren Verbesserung der Lieferbereitschaft sowie zu einer Verkürzung der Lieferzeiten beitragen.

China entwickelte sich angesichts eines wachsenden Marktes für Biosimilars rasant zu einem bedeutenden Biotechzentrum. Mit der Investition zur Beschleunigung der Mobius-Einwegherstellung trage das Unternehmen der steigenden Nachfrage aus der Biotechbranche Rechnung. Der Standort in Wuxi werde 2018 betriebsfähig sein und soll die Durchlaufzeiten um mindestens 50 Prozent verkürzen.

February 21, 2018 08:41 ET (13:41 GMT)

