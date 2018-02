NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnen sich zur Wochenmitte stagnierende Kurse ab. Der S&P-500 wird vorbörslich kaum verändert indiziert. Vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank dürften sich die Anleger zurückhalten, sagen Händler. Am Markt herrsche die Erwartung vor, dass es sich klar falkenhaft lesen werde: Nachdem die Inflation jüngst spürbar angezogen habe, dürfte die Federal Reserve weitere Zinserhöhungen nicht hinauszögern. Höhere Zinsen gelten indessen als negativ für den Aktienmarkt, weil dann auch am Anleihemarkt attraktive Renditen zu erzielen sind.

Aktuell rentieren zehnjährige US-Anleihen kaum verändert bei 2,89 Prozent, nachdem sie am Dienstag in der Spitze auf 2,926 Prozent geklettert war. Sollte die Zehnjahresrendite über 3,00 Prozent steigen, dürfte neuer Abgabedruck am Aktienmarkt entstehen, prognostizieren Analysten.

Schon vor dem Fed-Protokoll werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nichtverarbeitende Gewerbe im Februar sowie die Januar-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser veröffentlicht. Ferner wird der Präsident der Federal Reserve of Philadelphia, Patrick Harker, an der Universität von Saint Louis sprechen. Er ist jedoch in diesem Jahr nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Fed.

Höhere Dividende stützt Foot Locker

Auch einige Unternehmensergebnisse müssen verarbeitet werden. Am Dienstag nach Börsenschluss hat die Schuhhandelskette Foot Locker Geschäftszahlen vorgelegt und dabei eine höhere Dividende und Investitionen in den Ausbau des Online-Geschäfts angekündigt. Die Aktie tendiert vorbörslich gut behauptet.

Der Kurs des Kreditanbieters Lending Club bricht um 10,4 Prozent ein. Die Zahlen des Unternehmens haben die Erwartungen verfehlt.

Auch die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Bezahlfernsehanbieters Dish Network werden negativ aufgenommen; die Aktie fällt um 1,3 Prozent.

Der Kurs der Fastfoodkette Wendy's steigt um 2,2 Prozent, nachdem das Unternehmen eine höhere Dividende und einen Aktienrückkauf angekündigt hat.

Fester Dollar bremst Öl und Gold

Der Dollar legt unterdessen weiter zu. Der Euro fällt zurück auf knapp über 1,23 Dollar.

Der feste Dollar lastet auf den Preisen von Rohstoffen, die in der US-Währung bezahlt werden. Der Goldpreis gibt leicht nach auf 1.329 Dollar je Feinunze.

Am Ölmarkt verbilligt sich US-Leichtöl der Sorte WTI um 0,4 Prozent auf 61,52 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent zeigt sich kaum verändert bei 65,23 Dollar. Brent hatte zuvor deutlicher nachgegeben, was Marktteilnehmer damit erklärten, dass die Nachfrage der europäischen Raffinerien derzeit geringer sei, weil viele wartungsbedingt vorübergehend stillgelegt seien.

Der WTI-Preis hatte hingegen von Problemen einer kanadischen Pipeline profitiert. Nun warten die Akteure auf neue Informationen zu den Ölvorräten der USA. Am Mittwochabend wird zunächst der Branchenverband American Petroleum Institute Daten hierzu veröffentlichen, am Donnerstag folgen die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Regierung.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,27 4,7 2,22 106,4 5 Jahre 2,64 -0,2 2,64 71,9 7 Jahre 2,81 -0,4 2,81 56,2 10 Jahre 2,88 -0,3 2,89 44,0 30 Jahre 3,15 -0,3 3,16 8,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2312 -0,20% 1,2329 1,2344 +2,5% EUR/JPY 132,39 -0,00% 132,81 132,28 -2,1% EUR/CHF 1,1549 -0,02% 1,1556 1,1540 -1,4% EUR/GBP 0,8848 +0,38% 0,8811 1,1340 -0,5% USD/JPY 107,54 +0,19% 107,72 107,18 -4,5% GBP/USD 1,3915 -0,58% 1,3992 1,3997 +3,0% Bitcoin BTC/USD 10.869,51 -5,30% 11.063,01 11.588,88 -24,33 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,52 61,79 -0,4% -0,27 +1,9% Brent/ICE 65,23 65,25 -0,0% -0,02 -1,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,86 1.329,22 -0,0% -0,36 +2,0% Silber (Spot) 16,50 16,45 +0,3% +0,05 -2,6% Platin (Spot) 998,90 1.001,00 -0,2% -2,10 +7,5% Kupfer-Future 3,18 3,19 -0,5% -0,02 -3,8% ===

