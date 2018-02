=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bonn *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Jahresergebnis, Mannheim 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis, Martinsried *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Köln *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (10:45 BI-PK), Düsseldorf *** 07:30 DE/Fielmann AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Düsseldorf 07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach *** 07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK), Unterföhring *** 08:00 DE/Krones AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Neutraubling *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Januar *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 113 zuvor: 113 *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung zum anstehenden informellen Europäischen Rat, Berlin *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 117,0 zuvor: 117,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 127,3 zuvor: 127,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 107,8 zuvor: 108,4 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV, München *** 10:30 GB/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,5% gg Vj 1. Veröff.: +0,5% gg Vq/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj 10:30 EU/EZB-Direktor Mersch, Rede beim Executive Committee Meeting des Europäischen Bankenverbandes, Frankfurt *** 11:00 DE/Bundesverwaltungsgericht, Urteil zu Diesel- Fahrverboten, Leipzig *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 25. Januar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 230.000 *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: +1,4 Punkte zuvor: +1,8 Punkte *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie 18:10 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) auf der Banking Outlook Conference, Atlanta 18:15 JP/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Institute for International Monetary Affairs, Tokio 21:30 CA/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Greater Vancouver Board of Trade, Vancouver *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto - DE/Stemmer Imaging AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch ===

