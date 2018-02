Max Conze neuer Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE

DGAP-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Personalie Max Conze neuer Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE 21.02.2018 / 15:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 21. Februar 2018. Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat in seiner heutigen Sitzung Max Conze (48) mit Wirkung zum 1. Juni 2018 zum Vorstandsvorsitzenden der ProSiebenSat.1 Media SE ernannt. Er tritt die Nachfolge des langjährigen ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling (59) an, der am 22. Februar 2018 aus dem Unternehmen ausscheidet. Bis zum Amtsantritt von Max Conze wird Conrad Albert (50), stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, interimistisch den Vorstandsvorsitz vom 23. Februar bis zum 31. Mai 2018 übernehmen. Max Conze war zuletzt Chief Executive Officer des englischen Technologiekonzerns Dyson.

21.02.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE Medienallee 7 85774 Unterföhring Deutschland Telefon: +49 (0)89 9507-1463 Fax: +49 (0)89 9507-91463

E-Mail: Dirk.Voigtlaender@ProSiebenSat1.com

Internet: www.prosiebensat1.com ISIN: DE000PSM7770 WKN: 777117 Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

656435 21.02.2018 CET/CEST

ISIN DE000PSM7770

AXC0210 2018-02-21/15:55