Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das US-Außenministerium ist nach eigenen Angaben "zuversichtlich", dass die lettischen Behörden die notwendigen Schritte zur Bewahrung der Integrität des Banken- und Finanzsektors unternehmen werden. In einer Erklärung auf der Website des State Department heißt es: "Wir haben viele Jahre lang mit Lettland bei der Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche und anderer Bedrohungen der internationalen Sicherheit zusammengearbeitet."

Die USA würden auch weiterhin die Regierung, die Bankenaufsichtsbehörde FCMC und die lettischen Vollzugsorgane unterstützen, um die gemeinsame Vision eines starken und gut regulierten lettischen Finanzsektors zu verwirklichen.

Laut einem Bericht des lettischen Staatsfernsehens wird für Donnerstag John J. Sullivan, Staatssekretär im US-Außenministerium, zu einem Besuch in Riga erwartet. Geplant sind demnach Gespräche mit dem Präsidenten, Raimonds Vejonis, und mit Außenminister Edgars Rinkevics. Nach Angaben des lettischen Außenministeriums wird es dabei unter anderem um Sicherheits- und Verteidigungsfragen gehen.

Das US-Finanzministerium hatte der lettischen ABLV Bank in der vergangenen Woche den Zugang zu US-Finanzsystem abgeklemmt und dem Institut "institutionalisierte Geldwäsche" vorgeworfen. Die Antikorruptionsbehörde des Landes hatte zudem Zentralbankgouverneur Ilmars Rimševics vernommen und bis auf weiteren seiner Aufgaben entbunden. Rimševics hat nach Erkenntnissen der Behörde Schmiergelder angenommen.

Er selbst hat diese und andere Vorwürfe in einer Pressekonferenz zurückgewiesen. An der am Mittwoch in Frankfurt stattfindenden Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) nimmt Rimševics nicht teil, weil er das Land nicht verlassen darf.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2018 09:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.