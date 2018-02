Bridgewater fährt nun die Short-Positionen in Europa zurück. Die Short-Quote in Santander hat der Hedge-Fonds auf 0,55 von 0,69 Prozent der Aktien gekappt, die Short-Quote in Telefonica auf 0,48 von 0,55 Prozent. "Bridgewater zweifelt am Erfolg seiner Short-Strategie, und das ist für Europa sehr positiv", sagt ein Händler. Euro-Stoxx-50 minus 0,2 Prozent auf 3.428 Punkte, deutlich über dem Tagestief von 3.405 Punkten.

February 21, 2018

