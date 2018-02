UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Die Nachfolge von Noch-ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling ist geklärt. Ab 1. Juni wird der Chef des britischen Staubsauger-Herstellers Dyson, Max Conze (48), das Ruder beim Münchener Fernsehkonzern übernehmen. Der Aufsichtsrat des Fernsehkonzerns habe sich darauf geeinigt, den 48-Jährigen zum neuen Vorstandsvorsitzenden zu ernennen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Unterföhring mitteilte. Bis zu seinem Amtsantritt wird der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Conrad Albert die Leitung von ProSiebenSat.1 übernehmen. Thomas Ebeling wird an diesem Donnerstag vorzeitig aus dem Unternehmen austreten./kro/he

