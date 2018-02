Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Turkish Airlines ist die beliebteste Full-Service-Airline 2018 - so das Ergebnis einer umfangreichen Auswertung* von 60.000 Kundenbewertungen, die vom Online-Reiseportal eDreams durchgeführt wurde. Damit ist die türkische Fluggesellschaft im Vergleich zum Vorjahres-Ranking ganze sechs Plätze nach oben geklettert. Auf Platz zwei folgt die griechische Fluglinie Aegean Airlines, die als einzige Fluggesellschaft sowohl Vorjahres-Ranking als auch der diesjährigen Rangliste einen der drei ersten Plätze belegt. An dritter Stelle folgt die Lufthansa Tochter Swiss International Airlines, die sich im Vergleich zum sechsten Platz im letzten Ranking ebenfalls deutlich verbessert hat.



Alte Bekannte und Ranglisten-Neulinge



Mit Swiss International Airlines, Lufthansa und Austrian Airlines auf den Plätzen drei bis fünf sind gleich drei Fluggesellschaften aus der DACH-Region nicht nur unter den besten zehn, sondern auch auf der Beliebtheitsskala nach oben gerückt. Den größten Sprung hat dabei die österreichische Lufthansa Tochter gemacht, die im letzten Ranking noch auf dem zehnten Platz stand. Größte Überraschung: Emirates, der Titelverteidiger aus dem Vorjahr mit Spitzenpositionen in allen Kategorien, belegt 2018 nur noch den sechsten Platz. Während Scandinavian Airlines, Aeroflot und Air France im Ranking neu hinzugekommen sind, haben es der Vorjahres-Zweite, Luxair, sowie Aer Lingus und KLM Royal Dutch Airlines nicht mehr in die Top 10 geschafft.



Die zehn beliebtesten Airlines 2018



1. Turkish Airlines 2. Aegean Airlines 3. Swiss International Airlines 4. Lufthansa 5. Austrian Airlines 6. Emirates 7. Scandinavian Airlines 8. Aeroflot 9. Air France 10. TAP Portugal



Unter die Lupe genommen: Vom Check-In bis zum Service an Bord



Zusätzlich zu einer Gesamtbewertung wurden die Reisenden auch nach Bewertungen für die folgenden Einzelkategorien gefragt: Check-In, VIP-Lounge, Service an Bord, Flugzeugausstattung, Preis-Leistungsverhältnis, Komfort, Unterhaltung.



In der Kategorie Check-In schafft es Swiss International Airlines auf die Spitzenposition, gefolgt vom Vorjahressieger Emirates und den Aegean Airlines. Am besten entspannen lässt es sich laut Umfrage in den VIP-Lounges von Turkish Airlines, Swiss und der deutschen Lufthansa. Auch beim Service an Bord belegt Turkish Airlines den ersten Platz, gefolgt von Aegean Airlines und Emirates. In puncto Flugzeugausstattung schafft Swiss International Airlines es nach Turkish Airlines auf den zweiten Platz, gefolgt von Aegean Airlines. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt laut Befragten vor allem bei Turkish Airlines aber auch bei Emirates und den Aegean Airlines. Und mit wem fliegt es sich am komfortabelsten? Hier schafft es Emirates, der Spitzenreiter aus dem letzten Ranking auf Platz 1, gefolgt von Turkish Airlines und der Swiss. Auch die Bordunterhaltung wird bei Emirates mit dem ersten Platz belohnt, gefolgt von Turkish Airlines und der französischen Corsair.



Kategorie Check-In 1. Swiss International Airlines 2. Emirates 3. Aegean Airlines



Kategorie VIP-Lounge 1. Turkish Airlines 2. Swiss International Airlines 3. Lufthansa



Kategorie Service an Bord 1. Turkish Airlines 2. Aegean Airlines 3. Emirates



Kategorie Flugzeugausstattung 1. Turkish Airlines 2. Swiss International Airlines 3. Aegean Airlines



Preis-Leistung 1. Turkish Airlines 2. Emirates 3. Aegean Airlines



Komfort 1. Emirates 2. Turkish Airlines 3. Swiss International Airlines



Unterhaltung 1. Emirates 2. Turkish Airlines 3. Corsair



Weitere Informationen zum Thema, zusätzliche Daten und Infografiken finden Sie unter: https://www.edreams.de/beste-airlines/



* Analysiert wurden insgesamt 60.000 Bewertungen, die in dem Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 3. November 2017 erstellt wurden. Reisende, die mit eDreams eine Reise gebucht haben, werden nach ihrer Rückkehr automatisch per E-Mail um eine Bewertung der Airline gebeten.



OTS: eDreams newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104687.rss2



Pressekontakt: Burson-Marsteller GmbH Marion ten Haaf / Leonie Bueb Kleyerstraße 19 60326 Frankfurt am Main Tel.: 069 - 23809 27 Mail: edreamsodigeo@bm.com