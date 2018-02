Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Gegen die Nachfolgeregelung an der Spitze des Infineon-Aufsichtsrates gibt es erheblichen Widerstand aus dem Kreis der Aktionäre. Der Münchener Chiphersteller will auf der Hauptversammlung am Donnerstag Voestalpine-Chef Wolfgang Eder in das Kontrollgremium wählen lassen. Mittelfristig soll der 66-jährige Stahlmanager auch den Vorsitz übernehmen.

Von Union Investment bekommt der Voestalpine-Chef aber keine Stimmen. "Herrn Eder mangelt es an Branchenexpertise", sagte Fondsmanager Ingo Speich. Er vertritt die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken auf dem Aktionärstreffen, der etwa 1 Prozent der Infineon-Aktien zuzurechnen sind. Speich würde gerne Ex-Infineon-Chef Peter Bauer als Nachfolger von Wolfgang Mayrhuber sehen, der sein Amt mit Ablauf der Hauptversammlung niederlegt. Der technologische Wandel sei so gravierend, dass Infineon einen Branchenexperten auch an der Spitze des Aufsichtsrates brauche.

Speich ist mit seiner Ablehnung nicht allein. Dem Vernehmen nach wird auch der größte Aktionär von Infineon, Allianz Global Investors, gegen eine Berufung Eders stimmen. Neben der mangelnden Branchenkenntnis kritisiert die Fondsgesellschaft, die laut Infineon-Homepage etwa 5,7 Prozent des Kapitals bei dem Chipkonzern kontrolliert, dass Eder zu viele Mandate hat.

Mit dem gleichen Argument empfiehlt nach Informationen des Manager Magazins auch Stimmrechtsberater Ivox Glass Lewis seinen Kunden, den Österreicher nicht zu wählen. Eder will nach unbestätigten Medienberichten aus Österreich seinen Vertrag an der Spitze des Spezialstahlherstellers aus Linz im Frühjahr noch einmal verlängert bekommen.

Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hat sich noch nicht entschieden, wie sie abstimmen will. Sie kritisiert vor allem, dass mit Eckart Sünner zunächst eine Übergangslösung greifen soll. Der 73-Jährige ist als neuer Aufsichtsratschef vorgesehen, erst "mittelfristig" soll dann Eder das Kontrollgremium führen. "Das ist keine gute Lösung", sagte Bergdolt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2018 10:31 ET (15:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.