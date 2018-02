Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen tendieren die Kurse am Mittwochnachmittag nur noch etwas leichter. Der DAX verliert gegen 16.25 Uhr noch 0,4 Prozent auf 12.444 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent auf 3.426 Punkte nach. Händler sprechen von einer nervösen und zurückhaltenden Stimmung unter den Anlegern, weil die US-Notenbank am Abend das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung veröffentlicht. Im Blick steht dabei der Inflationsausblick, nachdem zuletzt Anzeichen für einen stärkeren Preis- und Lohndruck in den USA Befürchtungen über einen steileren Zinspfad geweckt hatten. Das hatte heftige Marktturbulenzen an den Aktien- und Rentenmärkten ausgelöst.

Auch der weiter nachgebende Euro kann die Stimmung kaum stützen. "Die Angst ist zu groß, dass die Erholungsphase in New York schon wieder beendet sein könnte", sagt ein Marktteilnehmer. Am Mittwoch können sich die US-Börsen zwar etwas erholen, Händler sprechen aber auch in New York von einer abwartenden Stimmung vor dem Notenbank-Protokoll.

Im Blick stehen auch die Renditen an den Anleihemärkten. Sollten sie sich stärker in die eine oder andere Richtung bewegen, dürften die Devisen- und Aktienmärkte darauf womöglich stärker reagieren. Die deutsche Zehnjahresrendite fällt etwas zurück auf 0,71 Prozent, die Rendite der zehnjährigen US-Notes hat mit 2,89 Prozent weiterhin die Marke von 3 Prozent im Visier. Ein Anstieg über diese Marke dürfte den Druck auf die Aktienkurse laut Analysten noch einmal verstärken.

Deutsche Börse Sieger im DAX

Im DAX steigen Deutsche Börse um 1,8 Prozent auf 107,10 Euro und sind damit größter Gewinner. Die von der Deutschen Börse vorgelegten Zahlen sind laut Analysten etwas besser ausgefallen als gedacht, obwohl der Börsenbetreiber damit wie erwartet die eigenen Ziele nicht erreichte. "Mit dem personellen Neuanfang an der Führungsspitze haben wir einen Schlussstrich unter ein schwieriges Jahr 2017 gezogen", sagte der neue Börsenchef Theodor Weimer auf der Bilanzpressekonferenz. Im Mai soll eine überarbeitete Mittelfristplanung präsentiert werden.

Deutsche Bank profitieren mit einem Plus von 1,2 Prozent davon, dass das Institut seine Vermögensverwaltung DWS noch vor Ostern an die Börse bringen will. Linde erholen sich um 0,7 Prozent. Auf der Verliererseite stehen RWE mit einem Minus von 2 Prozent ganz oben: "Konjunkturunabhängige zinssensitive Werte sind weiterhin 'out'", sagt ein Marktteilnehmer. VW verlieren 1,6 Prozent, die Stimmung für die Autotitel bleibt vor dem Urteil zu möglichen Dieselfahrverboten nervös.

In Paris zieht der Kurs von Orange um 1,9 Prozent an. Der französische Telekomkonzern hat dank wieder anziehender Geschäfte in der Heimat und Spanien vergangenes Jahr mehr umgesetzt und operativ verdient. Glencore gewinnen über 4 Prozent. Die 2017er Zahlen sind nach Aussage der UBS wie erwartet ausgefallen, die Analysten nennen die Dividende aber als positive Überraschung. Die Analysten von Shore Capital stellen dagegen heraus, dass sich die Bilanz deutlich verbessert habe. Der Stoxx-Branchenindex der Rohstoff-Aktien gewinnt 0,8 Prozent.

Der Banken-Index legt um 0,4 Prozent zu. Hier steigen Lloyds Bank um 3,6 Prozent. Die Gewinnkennziffern haben zwar die Prognosen verfehlt. Der Finanzkonzern erhöht aber überraschend die Dividende um 20 Prozent und hat ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Kräftige Gewinne bei GFT und Medigene - Aixtron auf Jahreshoch

Einer der Tagesfavoriten im TecDAX sind GFT Technologies mit einem Plus von gut 14 Prozent. Die Geschäftszahlen des Bankensoftwarespezialisten kommen gut an. "Vor allem die Ertragsseite überzeugt", meint ein Marktteilnehmer. Sartorius profitieren mit 5,4 Prozent Plus von einem guten Ausblick. Für Medigene geht es um gut 5 Prozent nach oben. Positiv wird gesehen, dass Medigene die Genehmigungen für erste klinische Studien im Bereich der T-Cell-Therapie erhalten hat. Seit längerem gilt Medigene gerade im Hinblick auf diesen Bereich an der Börse als potenzieller Übernahmekandidat. Aixtron steigen um 7,2 Prozent und markieren mit 13,65 Euro neue Jahreshöchststände. Der TecDAX zieht gegen die allgemeine Tendenz um 0,3 Prozent an.

MTU Aero fallen im MDAX um 3,9 Prozent zurück. Die Geschäftszahlen des Triebwerkbauers haben keine großen Überraschungen gebracht. Das bereinigte Ergebnisse liege leicht über, der Umsatz wie auch die Dividende leicht unter den Erwartungen. NFS Capital betont, dass der Einfluss der Triebwerksprobleme beim A320neo auf den Geschäftsverlauf 2018 zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer abzuschätzen sei.

Autobauer vor Dieselurteil gedrückt - Baumot sehr fest

Zurückhaltend zeigen sich die Anleger bei den Autoaktien. Der Stoxx-Autoindex in Europa fällt um 0,5 Prozent. Am Donnerstag urteilt das Bundesverwaltungsgericht über mögliche Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten. Baumot ziehen zweistellig um gut 12 Prozent an. Das aus der Twintec hervorgegangene Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge und könnte einer der großen Gewinner eines Fahrverbots werden.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.426,60 -0,25 -8,48 -2,21 Stoxx-50 3.053,82 0,00 -0,01 -3,90 DAX 12.443,67 -0,35 -44,23 -3,67 MDAX 26.222,44 -0,29 -76,93 0,08 TecDAX 2.601,02 0,36 9,39 2,85 SDAX 12.165,01 -0,02 -1,96 2,34 FTSE 7.273,97 0,38 27,20 -5,74 CAC 5.294,06 0,08 4,21 -0,35 Bund-Future 158,51 0,13 -2,02 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2327 -0,07% 1,2329 1,2344 +2,6% EUR/JPY 132,59 +0,14% 132,81 132,28 -2,0% EUR/CHF 1,1549 -0,02% 1,1556 1,1540 -1,4% EUR/GBP 0,8823 +0,09% 0,8811 1,1340 -0,8% USD/JPY 107,55 +0,21% 107,72 107,18 -4,5% GBP/USD 1,3976 -0,14% 1,3992 1,3997 +3,4% Bitcoin BTC/USD 10.550,05 -8,09% 11.063,01 11.588,88 -26,55 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,50 61,79 -0,5% -0,29 +1,8% Brent/ICE 65,10 65,25 -0,2% -0,15 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,79 1.329,22 +0,1% +1,57 +2,1% Silber (Spot) 16,61 16,45 +0,9% +0,16 -1,9% Platin (Spot) 999,55 1.001,00 -0,1% -1,45 +7,5% Kupfer-Future 3,20 3,19 +0,2% +0,01 -3,2% ===

