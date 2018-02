FMW-Redaktion

Aufgepasst liebe Trader deutscher Dax-Aktien. Morgen könnte es interessant werden für die Aktien von Volkswagen, BMW und Daimler. Denn das Bundesverwaltungsgericht entscheidet morgen sozusagen höchstrichterlich, ob deutsche Kommunen im Kampf gegen Luftverschmutzung auch das Mittel von Fahrverboten anwenden dürfen.

Was würde das bedeuten? Zunächst einmal würde so manche Kommune vielleicht (!) Fahrverbote für Diesel-PKW anordnen. Das würde die Nachfrage nach neuen Diesel-PKW natürlich drastisch schwächen. Bestehende Diesel würde natürlich regelrecht "entwertet", und Inhaber solcher Autos dürften sich mit Beschwerden an die Hersteller wenden. Imagemäßig wäre das schon mal nicht gut!

Aber noch viel schlimmer wäre das für die großen Dieselflotten von Volkswagen und Co. Hierauf müssten natürlich Wertminderungen vorgenommen werden (Abschreibungen). Das dürfte die Bilanzen der Hersteller treffen. Insgesamt dürfte es um mehrere Milliarden Euro gehen, die auf die Jahreszahlen der großen ...

