Liebe Leser,

die Deutsche Bank ist auf dem Weg nach oben. Oder? Die jüngsten Ergebnisse haben die Euphorie angeheizt. Es sah so aus, als würden die Kurse die Übertreibung nach unten wieder wettmachen können. So jedenfalls die Hoffnung einiger Chartanalysten. Tatsächlich aber ist die Situation nüchtern zu betrachten. Vorsicht: die Aktie ist in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend. Die wichtigste Marke bei der Trendentwicklung waren 14 Euro als entscheidende Untergrenze. Diese ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...