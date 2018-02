Zürich (ots) - Der IT-Dienstleister des Online-Riesen Amazon,

Amazon Web Services (AWS), fördert Startups in der Schweiz und baut

sein Geschäft mit lokalen Jungunternehmen aus. «Wir fokussieren auf

den Startup-Markt», bestätigt AWS-Emea-Schweiz-Chef James Fanning

gegenüber der «Handelszeitung». Besonderes Augenmerk schenkt die IT-

und Cloud-Computing-Schiene des Online-Giganten Startups in den

Bereichen Blockchain rund um die Kantone Zürich und Zug sowie

Startups im Gesundheitswesen. «Wir sehen uns gerade einige sehr

interessante Unternehmen an», sagt Fanning. Die Hand darauf haben

soll künftig ein eigener «Startup Business Development

Representative», den AWS aktuell sucht. AWS Schweiz will mit einem

Zentral- und Osteuropa-Manager auf diese Weise lokal Beziehungen zu

Startups aufbauen, besonders in den Ländern Schweiz, Österreich,

Tschechien und Polen. Die Starthilfe für Startups erfolge über die

Zurverfügungstellung von Rechenleistung. «Jungunternehmen können

unsere Services unentgeltlich nutzen», so Fanning. Zum Geschäft für

AWS werde es, wenn die Startups Erfolg haben. AWS setzt darauf, dass

die Unternehmen über die unentgeltliche Testphase hinaus die

AWS-Plattformen weiter nutzen werden. Dann will AWS die

Dienstleistungen auch verrechnen.



