mic AG: Mit Kursziel EUR 1,40 nimmt SMC Research die Coverage der mic AG auf

DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Sonstiges mic AG: Mit Kursziel EUR 1,40 nimmt SMC Research die Coverage der mic AG auf 21.02.2018 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Mit Kursziel EUR 1,40 nimmt SMC Research die Coverage der mic AG auf

München, 21. Februar 2018 - Die renommierte SMC Research AG, Spezialist für die Analyse deutscher Small- und Mid-Caps, hat heute die Coverage der mic AG (ISIN DE000A0KF6S5) aufgenommen. Der Autor der Studie, SMC-Geschäftsführer Horst Steffen, ermittelt ein Kursziel von EUR 1,40, was in etwa dem Doppelten des aktuellen Aktienkurses entspricht. Er schätzt die Aktie der mic AG als "Speculative Buy" ein.

SMC-Research sieht eine gute Basis, die durch die konsequente und erfolgreiche Restrukturierung geschaffen wurde. Ausdrücklich positiv bewertet werden die zahlreichen Werttreiber im Portfolio, wobei die Schweizer Diso AG, die SHS GmbH und die momentan vor dem australischen Börsengang stehenden Smarteag-Töchter herausgehoben werden.

Den Potenzialwert der mic AG sieht SMC-Research aktuell bei EUR 22 Mio. und damit bei über EUR 1,40 je Aktie. Hinzu kommen weitere von SMC bereits identifizierte Werttreiber, die bei der aktuellen Bewertung noch nicht berücksichtigt wurden. Nach der Aufnahme in den Scale 30-Index der Deutschen Börse ist das Ergebnis der Studie ein weiterer erfreulicher Beleg für den positiven Kurs des mic-Managements.

Die vollständige Research Studie ist auf der Website der SMC-Research und im Investor Relations Bereich der Website der mic AG abrufbar.

Über die mic AG: Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, seit März 2017 in das Scale Segment einbezogen und seit dem Start im Februar 2018 Indexmitglied im Scale 30 (Börsenkürzel: M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Mehr Informationen zur mic AG erhalten interessierte Anleger unter http:// www.mic-ag.eu.

Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand mic AG Denisstr. 1b D-80335 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 andreas.empl@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der mic AG und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Faktenlage, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die mic AG betreffen, oder durch andere Faktoren. mic AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

21.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mic AG Denisstr. 1b 80335 München Deutschland Telefon: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 E-Mail: info@mic-ag.eu Internet: www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 WKN: A0KF6S

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

656517 21.02.2018

ISIN DE000A0KF6S5

AXC0241 2018-02-21/17:45