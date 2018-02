Der Aufsichtsrat der Telekom verlängert den Vertrag von Timotheus Höttges vorzeitig bis 2024. Sein Vertrag wäre ursprünglich zum 1. Januar 2019 ausgelaufen.

Telekom-Chef Timotheus Höttges bleibt langfristig an der Spitze von Deutschlands größtem Telefon- und Internetanbieter. Der Aufsichtsrat des Bonner Konzerns verlängerte den Vertrag des 55-Jährigen vorzeitig um fünf Jahre, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Vertrag wäre am 1. Januar 2019 ausgelaufen, nun läuft ...

