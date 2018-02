Vor der Veröffentlichung der Fed-Protokolle gehen Anleger am Mittwoch auf Nummer Sicher. Der Dax verliert, die Deutsche Börse legt zu.

Die Aussicht auf steigende Zinsen hat am Mittwoch die Anleger an den europäischen Aktienmärkten in Schach gehalten. Vor der Veröffentlichung der Protokolle der Januar-Sitzung der US-Notenbank Fed fassten die Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an. Der Dax schloss mit 12.470 Punkten leicht im Minus.

Der EuroStoxx50 kam ebenfalls kaum vom Fleck. An der Wall Street machten der Dow Jones und der S&P bis zum Handelsschluss in Europa einen Teil der Vortagesverluste wieder wett und lagen je etwa ein halbes Prozent höher.

Im Fokus stand die für Mittwochabend erwartete Veröffentlichung der Mitschriften der Fed-Sitzung von Ende Januar. Viele Experten hoffen, daraus herauslesen zu können, wie oft und wie stark die Fed noch an der Zinsschraube drehen wird, sagte ein Börsianer. Die US-Notenbank hatte bei ihrer Sitzung Ende Januar die Zinsen unverändert gelassen, aber weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Anfang Februar hatten Spekulationen auf eine stärkeren Preisantrieb und damit ...

