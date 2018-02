ZÜRICH (Dow Jones)--Wenig Bewegung hat es am Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch gegeben. Sowohl die Leitindizes als auch die großen Einzelwerte verbuchten nur geringe Veränderungen. Teilnehmer führen die Zurückhaltung auch auf das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung zurück, dass am Mittwoch nach dem europäischen Börsenschluss veröffentlicht wird. Eine Hauptsorge an den Aktienmärkten sind gegenwärtig die steigenden Renditen und die Befürchtung eines straffen Kurses der Federal Reserve, dem auch andere Notenbanken folgen könnten. Andererseits stützen die weltweit starke Konjunktur und die guten Unternehmensergebnisse.

Im Lauf des Nachmittags drehte der SMI mit der steigenden Wall Street leicht ins Plus und näherte sich der 9.000-Punkte-Marke an. Zum Handelsschluss stieg er um 0,1 Prozent auf 8.989 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 34,18 (zuvor: 38,01) Millionen Aktien.

Zurich Insurance steigerten sich um 0,9 Prozent. Die Analysten von JP Morgan haben die Aktie (JPM) auf "Overweight" von "Neutral" hochgestuft und verweisen auf eine voraussichtlich bessere Gewinnqualität, die vor allem Folge einer besseren Risiko-Auslese sei. Zudem schätzen die Analysten die Aussichten der US-Tochter Farmers als sehr gut ein.

Dagegen bleibt das Analysehaus skeptisch gegenüber ABB. Deren Gewinnwachstum bleibe hinter dem der Vergleichsunternehmen zurück, da die Aktiva des Unternehmens eine geringere Qualität aufwiesen. Die meisten Industrie- und Automatisierungsaktien hätten in den letzten Jahren die Gewinne steigern können, während der Gewinn von ABB sich seit 2010 kaum verändert habe. Die Aktie quittierte dies mit einem Minus von 0,6 Prozent.

Nach den starken eidgenössischen Januar-Uhrenexportdaten vom Vortag zeigen sich die Analysten von Berenberg zuversichtlich und heben die positive Bedeutung für Swatch und Richemont hervor. Die Swatch-Aktie hatte bereits am Vortag von den Daten profitiert und gewann nun nur noch 0,3 Prozent. Dagegen waren Richemont zurückgeblieben und stiegen nun um 0,6 Prozent.

February 21, 2018 11:48 ET (16:48 GMT)

