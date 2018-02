Es will sich noch kein Trend im DAX einstellen - SAP erhöht Dividende

Auch am Mittwoch konnten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht beruhigen und dem DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) zu einer neuerlichen Erholungsrallye verhelfen. Einzelwerten gelang dies sehr wohl.

Das war heute los. Zur Wochenmitte setzte sich das Auf und Ab der letzten Tage weiter fort. Die gestrigen Kursgewinne wurden heute schon wieder abverkauft. Später folgte eine Stabilisierung. Ein längerer positiver Trend, der das wichtigste deutsche Börsenbarometer in Richtung 13.000-Punkte-Marke schieben könnte, will sich jedoch nicht einstellen.

Das waren die Tops & Flops. Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) konnte sich dem schwachen Gesamtmarkt am besten entziehen. Der Börsenbetreiber hatte Zahlen für 2017 gemeldet. Die Nettoerlöse wurden um 3 Prozent auf 2,46 Mrd. Euro gesteigert. Das EBITDA und der bereinigte den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn kletterten jeweils um 6 Prozent. Besonders überzeugend fiel der Dividendenanstieg von 2,35 auf 2,45 Euro je Aktie aus. Für die Deutsche-Börse-Aktie ging es daraufhin in der Spitze um mehr als 2 Prozent in die Höhe. Enttäuschend verlief der heutige Handelstag dagegen für RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Der Versorgertitel verlor zeitweise mehr als 2 Prozent an Wert.

