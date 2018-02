Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hannover, 21.02.2018 2018 (pta038/21.02.2018/18:00) - Auf Basis des überdurchschnittlichen Geschäftsverlaufs im zweiten Halbjahr 2017 erhöht die aovo Touristik AG (ISIN DE0008074659), führender Nischenreiseveranstalter in Deutschland, ihre Prognose für das Unternehmensergebnis 2017.



Der Vorstand erwartet nunmehr ein deutlich positives Jahresergebnis. Vorausgesagt war bislang lediglich das Erreichen der Gewinnschwelle. Die Anhebung der Prognose beruht im Wesentlichen auf einem außergewöhnlich starken Schlussquartal, welches zudem durch positive Einmaleffekte geprägt war. Durch die bereits im Vorjahr eingeleiteten Maßnahmen zu einer weiteren Optimierung des Geschäftsmodells und Reduzierung der Strukturkosten, konnte die aovo Touristik AG zudem von einer zuletzt positiven Entwicklung an den Tourismusmärkten profitieren, sowie einem verstärkten Fokus auf Nischenreisen, in denen aovo Touristik Alleinstellungsmerkmale besitzt.



Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr wird aovo Touristik voraussichtlich im Juli 2018 veröffentlichen.



Über aovo Touristik AG: Die im Jahr 2000 gegründete aovo Touristik AG ist mit bislang mehr als 850.000 verkauften Reisen und mehr als 2 Millionen Reisenden einer der führenden Nischenreiseveranstalter in Deutschland. Das börsennotierte Unternehmen fokussiert sich auf die Konzeption von Paket- und Bausteinlösungen für Erlebnisreisen und Kurzurlaube in unterschiedlichen Themenfeldern wie Kultur, Event, Wellness oder Feinschmeckerei. Regionaler Schwerpunkt von aovo Touristik sind Städtereisen innerhalb von Deutschland bzw. den angrenzenden Ländern des europäischen Auslands.



