Persil-Hersteller Henkel legt Donnerstag seine Jahresbilanz vor. Warum dabei ein Blick auf die Zahlen der Beauty-Sparte besonders wichtig wird.

Henkel-Chef Hans Van Bylen kann eigentlich in seinen ersten knapp zwei Jahren an der Vorstandsspitze zufrieden sein: Er präsentiert immer neue Rekordzahlen für den Konzern. Aber die Beauty-Sparte, der kleinste Geschäftsbereich von Henkel, legt kaum zu. Der Umsatz mit Marken wie "Schwarzkopf", "Syoss" oder "Bac" wächst bislang im Vergleich mit der Klebstoff- und der Waschmittelsparte am schwächsten.

Im dritten Quartal schaffte die Schönheitssparte ein organisches Wachstum von lediglich 0,5 Prozent auf 0,9 Milliarden Euro. Auch für das Gesamtjahr machte Vorstandschef Hans Van Bylen bislang wenig Hoffnung auf bessere Geschäftszahlen. Im November kündigte er nur ein organisches Wachstum - also ohne Zukäufe - von null bis ein Prozent an. Ob er das einlösen ...

