Liebe Leser,

Medigene hat nun einen weiteren Kursausbruch nach oben hingelegt. Die Aktie wird immer besser und ist auf direktem Weg hin zu einer wichtigen runden Kursmarke. Dabei sind Chartanalysten der Meinung, dass trotz eines kurzfristig erreichten Kursgewinns von 19 % das Beste noch kommen könnte. Im Detail: Die Aktie legte nun in den beiden vergangenen Wochen bereits mehr als 19 % zu. Die Bilanz seit Jahresanfang lautet +40 %. An dieser Stelle hatten wir den Anstieg in Richtung 20 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...