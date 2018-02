Nestlé drängt im Streit mit europäischen Supermarktketten um bessere Konditionen im Einkauf auf eine Einigung. Mehrere Händler setzen den Konzern unter Druck.

Der Nestlé-Konzern hofft in der Auseinandersetzung mit dem Lebensmittelhändler Edeka sowie anderen europäischen Supermarktketten über Einkaufskonditionen auf eine Einigung. "Wir bedauern, dass unsere Verbraucher derzeit in einigen Geschäften in Europa keine Nestlé-Produkte erwerben können", sagte ein Sprecher am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...