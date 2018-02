Erneut Auszeichnungen für beste Solvency-II-Lösung und beste ESG-Lösung

Moody's Analytics ist bei den InsuranceERM Awards zum zweiten Mal in Folge in zwei Kategorien ausgezeichnet worden. Die RiskIntegrity Suite hat erneut den Preis für die beste Solvency-II-Lösung gewonnen, während der Economic Scenario Generator (ESG) von Moody's Analytics zur besten ESG-Lösung gekürt wurde.

"Wir fühlen uns geehrt, auch in diesem Jahr wieder durch mehrere Auszeichnungen bei den InsuranceERM Awards gewürdigt zu werden", sagte Colin Holmes, Managing Director of Insurance Solutions bei Moody's Analytics. "Wir haben erhebliche Aufwendungen betrieben, um eine Vielzahl an Kunden bei der Einhaltung der Solvency-II-Anforderungen zu unterstützen. Insofern freuen wir uns, dass die Stärke unseres Produktangebots erneut anerkannt wurde. Wir stellen immer wieder fest, dass es neue Kunden in diesem Bereich gibt, die Kosten und Geschäftsrisiken durch Industrialisierung ihrer Berechnungs- und Meldeprozesse senken wollen, indem sie mit einem Anbieterzusammenarbeiten, der die fortlaufenden Änderungen von Solvency II unterstützt."

Mit der RiskIntegrity Suite können Versicherungsunternehmen eine Vielzahl verschiedener Aufgaben bei der Bewertung der Kapital- und Solvenzberechnung, der Datenverwaltung und beim Meldewesen durchführen. Diese modulare Lösung bietet sowohl Standardformel- als auch interne Modellansätze, um Versicherer bei der Automatisierung der aufsichtsrechtlichen Kapitalberechnung und des Meldewesens zu unterstützen. Andere Funktionen, wie beispielsweise die Durchsicht ("Look-Through") der Fonds nach Anlagedaten, sind für Versicherer besonders wichtig, um aufsichtsrechtliche Stressanforderungen aufgrund des Marktrisikos nach Solvency II für Anlageklassen zu erfüllen.

Der ESG von Moody's Analytics ermöglicht Versicherungsunternehmen und Finanzinstituten eine umfassende Finanzanalyse durchzuführen, die ihre Bemühungen beim Risiko- und Finanzmanagement unterstützt. Die Kunden setzen den ESG zur Ermittlung des konzernweiten ökonomischen Kapitals und der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten, zur Entwicklung von Kapitalmanagementstrategien und zur Preisgestaltung von komplexen eingebetteten Garantien und Optionen sowie für verschiedene Anlageanwendungen ein. Durch die jüngsten Erweiterungen des ESG konnten Unternehmen ihre Laufzeiten verkürzen und weitere Nachbearbeitungsschritte in ihren betrieblichen Abläufen einsparen. Darüber hinaus knüpft der Portfolio Modeller an die Funktionen des ESG an, um Kunden bei der Verbesserung ihrer Portfolio-Risikoanalyse und des Aktiv-Passiv-Managements zu unterstützen.

"Moody's Analytics bleibt bei den Technologien für Versicherungsrisiko- und Finanzmanagement sowie Compliance weiterhin führend", sagte Chris Cundy, Managing Editor von InsuranceERM. "Die erneuten Auszeichnungen sowohl für die beste Solvency-II-als auch die beste ESG-Lösung sind ein Beleg für die kontinuierliche Weiterentwicklung der ESG und RiskIntegrity Suite des Unternehmens."

Neben den Auszeichnungen bei den InsuranceERM Awards erhielt das Unternehmen eine Ehrung als Technology Vendor of the Year bei den Risk Awards sowie drei Auszeichnungen für Versicherungslösungen bei den Risk.net Market Technology Awards: Solvency II Product of the Year, Economic Scenario Generation Product of the Year und Regulatory Reporting Product of the Year. Zudem ist das Unternehmen kürzlich für die beste Solvency-II-Technologielösung bei den Insurance Asset Management Awards ausgezeichnet worden.

Klicken Sie hier, um mehr über die Versicherungslösungen von Moody's Analytics zu erfahren.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt Experten aus den Bereichen des Kapitalmarkt- und Kreditrisikomanagements weltweit, den Herausforderungen des sich kontinuierlich entwickelnden Marktplatzes mit Zuversicht zu begegnen. Das Unternehmen bietet einzigartige Tools und Best Practice für die Risikomessung und das Risikomanagement, die auf jahrelanger Expertise und Erfahrung in der Kreditanalyse, Wirtschaftsforschung und finanziellem Risikomanagement beruhen. Marktführende Software, Beratungsleistungen und Research-Produkte, einschließlich der Analysen von Moody's Investors Service, bilden eine integrierte und maßgeschneiderte Angebotspalette, mit der sich unternehmerische Herausforderungen optimal bewältigen lassen. Moody's Analytics ist ein Tochterunternehmen der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 4,2 Mrd. US-Dollar erzielte, weltweit etwa 11.900 Mitarbeiter beschäftigt und in 41 Ländern vertreten ist. Weitere Informationen finden Sie unter moodysanalytics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180221006068/de/

Contacts:

Pressekontakte

NEW YORK

Justin Bursztein, 001-212-553-1163

Senior Communications Strategist

Corporate Communications

justin.bursztein@moodys.com

oder

LONDON

Tracey Scott, 044-207-772-5207

Assistant Vice-President

Corporate Communications

tracey.scott@moodys.com