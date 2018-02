Lieber Leser,

die Medigene-Aktie hat das Jahr 2017 leicht positiv abgeschlossen. Es steht ein Plus von ca. 6 % zu Buche. Viel interessanter stellt sich aktuell allerdings die langfristige, charttechnische Situation dar. Seit dem Jahr 2013 arbeitet die Aktie an einer nachhaltigen Umkehr-Formation, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Aus dieser könnte der Kurs nun erstmals nachhaltig ausbrechen. Bereits in dieser Woche hat die Aktie einen Zugewinn von 10,80 % (Stand Mittwochnachmittag) ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...