ERFURT (dpa-AFX) - Was beschäftigte das Bundesarbeitsgericht in Erfurt im vergangenen Jahr? Seine Präsidentin Ingrid Schmidt wird am Donnerstag (11.00 Uhr) eine Bilanz der Verfahren ziehen. 2017 fällten die höchsten deutschen Arbeitsrichter Grundsatzurteile unter anderem zum Mindestlohn oder zu Überwachungssoftware auf Firmencomputern. Jährlich landen einige tausend Fälle bei dem Gericht.

Seine Grundsatzurteile beispielsweise zum Tarifrecht oder zu befristeten Arbeitsverträgen haben oft Auswirkungen auf Zehntausende Arbeitnehmer. Zunehmend spielt auch die Digitalisierung der Arbeitswelt mit ihren mit neuen Überwachungsmöglichkeiten in den Verfahren eine Rolle./ro/DP/tos

