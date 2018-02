Liebe Leser,

der heutige Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts könnte große Auswirkungen auf den Autobauer Daimler, aber auch auf alle anderen Autobauer in Deutschland haben. Der Grund ist folgender: Das Gericht wird am 22. Februar 2018 darüber entscheiden, ob aufgrund der schlechten Luft in den Städten Fahrverbote ausgesprochen werden dürfen.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Bankhaus Metzler äußert sich zum Thema!

Von flächendeckenden Fahrverboten geht der Analyst der ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...