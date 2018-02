4,8% Zinsen mit EuroStoxx50, S&P500, Nikkei225 und FTSE100

Bei Zertifikaten, deren Renditechancen von mehr als einem Basiswert abhängen, ist die Wertentwicklung des schlechteren Basiswertes für die Ermittlung des Veranlagungsergebnisses von Bedeutung. Im Gegenzug für das erhöhte Risiko solcher "Multi Asset-Strukturen" bieten diese höhere Sicherheitspuffer und/oder höhere Renditechancen, als es mit Produkten, die sich nur auf einen einzelnen Basiswert beziehen, zu erzielen wäre. Deshalb ist ein Investment in solch ein Zertifikat keinesfalls mit einem Investment in einen Korb auf die in der Struktur vereinten Basiswerte zu vergleichen. Für Anleger mit der Marktmeinung, dass sich die Aktienindizes EuroStoxx50, FTSE100, Nikkei225 und S&P500 in den nächsten vier Jahren nicht halbieren werden, bietet das UBS- Express-Zertifikat mit fixem Kupon interessante Renditechancen an.

4,80% Zinsen, 50% Schutz

Die am 16.3.18 an den jeweiligen Börsen ermittelten Schlussstände der vier Indizes werden als Startwerte für das währungsgesicherte Zertifikat fixiert. Bei 50 Prozent der Startwerte werden sich die während der gesamten Beobachtungsperiode (19.3.18 bis 16.3.22) aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Indexstände erhalten Anleger im Jahresabstand, erstmals am 25.3.19 einen Zinskupon in Höhe von 4,80 Prozent pro Jahr ausbezahlt. Werden die Indexstände an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Beobachtungstermine auf oder oberhalb des jeweiligen Startwertes ermittelt, dann wird das Zertifikat inklusive der anstehenden Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. Befindet sich ein Index an einem dieser Tage unterhalb des Startwertes, so verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest um ein weiteres Jahr, nach dem die gleiche Vorgangsweise wie am vorangegangenen Bewertungstag angewendet wird, usw.

Wird das Zertifikat nicht vorzeitig getilgt, dann wird es mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der anstehenden Kuponzahlung zurückbezahlt, wenn alle vier Indexstände am letzten Bewertungstag (16.3.22) auf oder oberhalb der Barriere gebildet werden. Befindet sich dann ein Index mit mehr als 50 Prozent im Minus, so wird das Zertifikat mit der negativen Wertentwicklung des am schlechtesten gelaufenen Index zurückbezahlt.

Das UBS-Express-Zertifikat mit fixem Kupon auf den EuroStoxx50-, den FTSE100-, den Nikkei225- und den S&P500-Index, maximale Laufzeit bis 23.3.22, ISIN: DE000UBS1BC3, kann noch bis 16.3.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesem Express-Zertifikat können Anleger in maximal vier Jahren bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang der vier Aktienindizes eine Jahresbruttorendite von 4,80 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

Quelle: zertifikatereport.de