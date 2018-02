The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0398677747 ANZ NZ(ITL)(LDN)18-24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000CZ40MM4 COBA MTN 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEW4 DZ BANK IS.A877 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PD55 DEKA TILG ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4SE1 LB.HESS.-THR. IHS 18/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KY3 LB.HESS.THR.CARRARA02P/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P2U5 LBBW STUFENZINS 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013320033 STE GENERALE 18/28FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013320058 ICADE S.A. 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA SK4120013475 SAZKA GRP FIN. 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1781346801 SANTANDER C.BK. 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1781401085 GRAND CITY PROP.18/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19T67 DT.BANK MTH 18/25 BD01 BON EUR N

CA SW1 XFRA DE000A1JBPV9 SHW AG EQ00 EQU EUR Y